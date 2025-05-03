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Fransa’da Dolu Yağışı Başladı

PARİS’TE DOLU PANIĞI

Fransa’nın başkenti Paris’te hava sıcaklığı 25 dereceyken aniden ceviz büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Güzel havayı sokaklarda değerlendiren vatandaşlar, dolu yağışı ile birlikte hızlıca kapalı alanlara sığındı.

KISA SÜRELİ YAĞIŞIN ETKİLERİ

Kısa sürede gerçekleşen dolu yağışı, caddelerin sular altında kalmasına neden oldu. Bu durum, araçların yolda beklemesine yol açtı ve şehirdeki günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Parislilerin dolu paniği, bu anlık hava değişikliği ile birlikte yaşandı.

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