Fransa’da eğitim durdu

Fransa fena karıştı. Binlerce öğrencinin eğitim reformlarına karşı sokağa dökülmesi nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Fransa’da lise öğrencileri, özellikle mezuniyet sistemini konu alan eğitim reformunu protesto etmek için liselerde blokaj eylemleri düzenlemeye başladı. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, devam eden protestolara yönelik açıklamasında, eylemler sırasında ülke genelinde en az 170 lisede eğitimde aksaklık yaşandığını, en az 60 lisede ise eğitim-öğretimin durduğunu duyurdu.

Liseliler Sendikası, üniversiteye girişlerin elemeli olmasına tepki gösterirken, mesleki, genel ve teknolojik diplomalardaki reformu reddediyor ve ekolojik geçişe destek amacıyla toplu taşıma araçlarında öğrencilerin ücretsiz seyahat etmelerini talep ediyor.

Ulusal Liseli Birliği (UNL) sendikası, geçtiğimiz günlerde eylemleri devam ettirme kararı aldığını açıklayarak ‘Kara Salı’ çağrısında bulunmuştu.

TRT