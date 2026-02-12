Fransa’da Epstein E-Postaları Krizine Yanıt Aranıyor

Fransız Marianne dergisindeki habere göre, uluslararası gazeteciler Jeffrey Epstein’a ait birçok e-postayı incelemeye devam ediyor.

EPSTEİN’İN E-POSTALARI YARGILAMA ELİNDE 6 YILDIR

Ancak, bu e-postaların kaynağına dair önemli bir Fransız adli belgesinin basında neredeyse hiç yer almadığı vurgulandı. Haberde, Paris Temyiz Mahkemesi’nde görevli bir cumhuriyet savcısının 8 Temmuz 2020’de ABD yargı yetkililerine gönderdiği adli yardım talebinde, Epstein’ın e-posta hesabının Eylül 2019’da Paris’te yapılan aramada ele geçirildiğinin belirtildiği ifade edildi. Habere göre, Epstein’in e-postaları Fransız yargısı tarafından 6 yıldır inceleniyor.

SORUŞTURMA KOMİSYONU TALEBİ

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi’nden Milletvekili Antoine Leaument, sosyal medya aracılığıyla Marianne dergisinin haberini paylaşıp, “Bu bilgi hayati ve aynı zamanda önerdiğimiz parlamento soruşturma komisyonunun kurulmasını haklı çıkarıyor.” şeklinde konuştu. Leaument, konuyla ilgili resmi kurumlarda yaşanabilecek olası eksikliklerin araştırılması gerektiğini savundu. LFI Milletvekili Gabrielle Cathala da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İşte bu yüzden, bu meseleyle ilgili soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulunduk.” dedi. Cathala, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet’nin bu yöndeki taleplere olumsuz yanıt verdiğini belirterek, şeffaflığa önem veren milletvekillerinin bu çabayı desteklemesi gerektiğini hatırlattı.

HÜKÜMETİN DEĞERLENDİRMESİ

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Paris’teki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Epstein dosyasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Bregeon, Fransa’da soruşturma yürütmenin hükümetin ya da basının değil, yargının sorumluluğunda olduğunu belirterek, Epstein dosyasına ilişkin, “Bizim tutumumuz çok açık. Tabii ki bu korkunç ve çok yönlü meseleyi açıklığa kavuşturmak gerekiyor.” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’un Epstein dosyalarıyla ilgili adı geçen diplomat Fabrice Aidan hakkında yasal işlemler başlattığını hatırlattı ve mağdur kadınları yargıya başvurmaya davet etti.

EPSTEİN OLAYININ GÖLGESİNDEKİ İDDİALAR

Cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu. Dava dosyalarında Prens Andrew, eski ABD Başkanı Donald Trump, Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski Başkan Yardımcısı Al Gore gibi ünlü isimlerin yer aldığı bildirildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yapılan incelemenin ardından, bu ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadığını, Epstein’in örtbas amacıyla öldürüldüğü iddialarının asılsız olduğunu ve intihar ettiği sonucuna varıldığını açıkladı.