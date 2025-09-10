Fransa’da Eylemler Devam Ediyor

FRANSA’DA PROTESTOLAR YÜKSELİYOR

Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen “Bloquons tout” (Her şeyi durduralım) protestolarında göstericiler yolları kapattı. Paris’te 95, Brest’te 8 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada örgütlenerek hızla yayılan “Bloquons tout” hareketi, çeşitli platformlardan yapılan çağrılarla geniş kapsamlı protestolarla bu sabah başladı. Ülke genelindeki göstericiler, hükümetin açıkladığı ve 8 Mayıs ile Paskalya Pazartesi günleri olan iki resmi tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının artışının dondurulması, kamu hizmetlerinde personel azalması ve sosyal yardımlarda kesintiler gibi düzenlemeleri içeren 43,8 milyar euroluk tasarruf paketine tepki göstermek üzere sokağa çıktı. Protestoculardan bazıları tasarruf paketinin yaşam standartlarını ciddi şekilde düşüreceğini savunarak hükümete geri adım atma çağrısında bulundu.

GÖSTERİLER ÜLKE GENELİNDE BÜYÜYOR

Rennes şehrinde yaklaşık 300 protestocu, yerel saatle 07.30’da kentin en yoğun çevre yolunu trafiğe kapattı. Nantes şehrindeki Loire Nehri üzerindeki Chevire viyadüğü ve Poitiers şehrindeki A10 otoyolu da göstericiler tarafından bloke edildi. Başkent Paris’te ise protestocular, sabah saatlerinden itibaren çeşitli yerlerde barikatlar kurdu. Özellikle Porte de Bagnolet bölgesinde maskeli gruplar, hem tramvay hattını hem de araç yollarını kapatarak trafiği tamamen durdurdu. Bazı sürücüler bu barikatları kaldırmaya çalıştı ancak protestocular, yolları kısa sürede yeniden kapattı. Emniyet yetkilileri, “Sabah saatlerinde 16 farklı noktanın göstericiler tarafından kapatıldığı tespit edildi” açıklaması yaptı.

GÖZALTILAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Paris polisi, başkentteki gösterilerde şu ana kadar 95 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Place de la Nation çevresinde polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Liselerin önünde kurulan barikatlara müdahale eden polis, biber gazı kullandı. Brest kentinde de palyaço kostümü giyen bir grup yol kapatma eylemi gerçekleştirdi ve burada 8 kişi gözaltına alındı. Eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, eylemlere karşı 80 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini, ayrıca 30 helikopter, insansız hava araçları ve zırhlı müdahale araçlarının hazır tutulduğunu duyurdu.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER PROTESTOLARA KATILIYOR

Seine-Saint-Denis bölgesindeki Jean Lolive Ortaokulu’nda öğretmenlerin çoğu greve giderken, Paris’te lise öğrencileri okulların girişlerini barikatlarla kapatarak, dersleri boykot etti. Bazı okullarda “Stop répression, vive le mouvement lycéen” (Baskıya son, yaşasın lise hareketi) yazılı pankartlar asıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, eğitim bütçesindeki kesintileri ve okulların kötü koşullarını vurgulayarak hükümeti bu konularda adım atmaya çağırdı.

EYLEMLERE KATILIM BEKLENTİSİ YÜKSEK

Fransız istihbarat birimleri, eylemlere ülke genelinde 100 binden fazla kişinin katılabileceğini tahmin ediyor. Merkezi bir organizasyon olmadığı için kesin katılım sayıları verilemiyor, ancak protestoların gün içinde daha fazla şehre yayılması bekleniyor. Son anketler, halkın yüzde 46’sının protestoları desteklediğini gösteriyor.