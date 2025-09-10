Fransa’da Eylemler Sürüyor, Gözaltılar Var

MAKRO KÜRESEL EYLEMLER VE GÖZALTILAR

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına karşı yapılan eylemlerde, yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Ülke genelinde devam eden eylemler, Macron’un sosyo-ekonomik politikalarına tepki olarak “Her şeyi durduralım” sloganıyla düzenleniyor. Başkent Paris’te, yüzlerce eylemci Kuzey Garı’nın çevresinde toplanmışken, bölgede çok sayıda polis ve kamyon yer alıyor. Polis, göstericilerin gara girişini engelleyerek, bölgeden uzaklaştırmak amacıyla biber gazı ve cop kullanıyor.

EYLEMCİLERİN MESAJLARI

“10 Eylül’de tarih yazıyoruz” yazılı pankart taşıyan eylemciler, “Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız” sloganları atıyor. Alice isimli bir öğrenci, sarı yelekliler hareketinin başlangıcında çok küçük olduğu için eylemlere katılamadığını anlattı. Alice, kemer sıkma politikalarına ve Sebastien Lecornu’nun başbakan olarak atanmasına karşı protesto edilmesi gerektiğini, “Protesto etmeliyiz, hemfikir olmadığımızı göstermeliyiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.” diyerek belirtti.

HÜKÜMETE TEPKİLER

Paris’te yaşayan Julie, hükümetten bunalma nedeni ile eyleme katıldığını söyleyerek, “Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz artık.” ifadesinde bulundu. Oy verdiklerinde bunun dikkate alınmadığını belirten Julie, barışçıl bir tutum içinde olduklarını ifade ederek, yerel makamların seslerini duymasını umduğunu belirtti. Hükümetinin giderek “sağa kayan ve ırkçı” olduğu değerlendirmesinde bulunan Julie, “Artık böylesine aleni bir şekilde, ırkçı ve emekçi sınıfa karşı böylesine aşağılayıcı bir şekilde konuşmak mümkün değil.” dedi.

EYLEMLERİN GENİŞLEMESİ

Ülke genelinde farklı şehirlerde, okul girişlerini ve yolları kapatma eylemleri devam ederken, öğleden sonra büyük şehirlerde yürüyüşler düzenlenmesi bekleniyor. Bu hafta, François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, yapılan açıklamada gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Marsilya’da, “Macron, istifa” sloganlarıyla binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş başladığı bildiriliyor.

Confederation Paysanne tarım sendikasının sosyal medya platformunda paylaştığına göre, Haute-Vienne vilayetinde traktörleriyle eylem yapan çiftçiler, A20 otoyolunda trafiği engellemek amacıyla konvoy düzenledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, eylemcilerin Chambery kenti merkezindeki döner kavşağın çevresinde bisiklet sürerek trafiği yavaşlattığı görülüyor. Paris’in 20. bölgesinde Helene-Boucher Lisesi’nin girişini kapatan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Olay yerinde yaşanan arbede esnasında eylemciler, polise çöp kutuları ve farklı nesneler fırlattı.