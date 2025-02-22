Fransa’da Gösteri Sırasında Bıçaklı Saldırı

FRANSA’DA KORKUNÇ SALDIRI

Fransa’nın doğusundaki Mulhouse şehrinde Kongo’ya destek gösterisi sırasında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, iki polis memuru ağır yaralandı. Savcı Nicolas Heitz, terör önleme izleme listesinde bulunan 37 yaşındaki bir şüphelinin gerçekleştirdiği saldırıda, üç polisin daha hafif yaralandığını belirtti.

YARALILARIN DURUMU

Ağır yaralanan polis memurlarından biri şah damarından, diğeri ise göğüs kafesinden yaralandı. Saldırının ardından polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVRANIŞ

Sendika kaynaklarından alınan bilgilere göre, Cezayir doğumlu şüpheli adli kontrol ve ev hapsinde tutulmakta. Ayrıca, şüphelinin Fransa’dan sınır dışı edilmesi yönünde bir karar alındığı ifade edildi. Mulhouse Belediye Başkanı Michele Lutz, “Korku şehrimizi ele geçirdi” şeklinde bir açıklama yaptı. Fransa’nın ulusal terörle mücadele savcıları birimi (PNAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

MACRON’UN AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, yaşanan saldırı ile ilgili “Şüphesiz bir terör saldırısı” değerlendirmesinde bulundu.