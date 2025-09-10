Fransa’da Gösteriler Devam Ediyor

GÖSTERİLERİN KAPSAMI VE ŞİDDET OLAYLARI

Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı binlerce kişi sokaklara dökülürken, polis ve eylemciler arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Ülkedeki yeni hükümet değişikliği, Macron’un politikalarına yönelik tepki olarak gösterileri ateşledi. “Her şeyi durduralım” sloganıyla düzenlenen gösteriler, özellikle Paris’te birçok şiddet olayıyla gündeme geldi. Eylemciler, polise nesneler fırlatıp çöp kovalarını ateşe vererek yolları kapattı. Buna karşılık, polis de biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilerle müdahale etti.

ALISVERİŞ MERKEZLERİ KAPATILDI

Protestocuların olası yağmalama eylemleri korkusuyla, Paris’teki Forum des Halles alışveriş merkezi kapatıldı. Ayrıca, Paris’in Chatelet bölgesinde bir iş yeri yanarken, polis çevredeki göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Fransa’nın ikinci büyük kenti Marsilya’da da polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı ve yine biber gazı kullanıldı. Montpellier kent merkezinde de şiddet olayları yaşandı; buradaki eylemlere tazyikli suyla karşılık verildi. Ülke genelinde yapılan protestolar, 273 noktada gerçekleşirken, 157 yol kapatma eylemi yapıldı.

GÖZALTILAR VE RAKAMLAR

Ulusal basının İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı bilgilere göre, gösteriler esnasında Paris’te 171’i de dahil olmak üzere toplam 296 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan eylemci sayısının 280’i aşarken, siyasiler de sosyal medya üzerinden şiddet olaylarına tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülkedeki gösterilerde 80 binden fazla kolluk kuvvetinin görev yaptığını belirtti. Retailleau, bir polisin kaldırım taşıyla hedef alındığına dikkat çekerek, görevdeki polislerle dayanışma mesajı verdi.

POLİS MÜDAHALESİNİN ELEŞTİRİSİ

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, göstericilere dikkatli olmalarını önerdi ve İçişleri Bakanı Retailleau’yu “provokasyon” arayışında olmakla suçladı. LFI milletvekili Clemence Guette de halkın “barışçıl bir şekilde” eylem yaptığını savundu. Guette, “Her yerde Retailleau meşru bir öfkeyi susturmak için biber gazı ve copların şiddetini serbest bırakıyor. Gösteri hakkı anayasal bir hak.” şeklinde ifadeler kullandı.

Eylemcilerden dikkatli olmalarını isteyen Guette, yeni Başbakan Sebastien Lecornu’nun ilk görev gününde “şiddetin damga vurduğunu” kaydetti. Ayrıca, bir başka LFI milletvekili Emmanuel Fernandes, Strazburg’da yapılan eylemlerde polisin “çok yoğun şekilde biber gazı kullanmasını” eleştirdi ve “baskıya son verilmesi ile ifade özgürlüğünün sağlanması” çağrısında bulundu.