Fransa’da Halk Ayaklandı

PARSİYİ KAPLAYAN PROTESTOLAR

Fransa’nın yeni Başbakanı Sebastien Lecornu, bugün görevine büyük bir protesto dalgasıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı halkın öfkesinin bir göstergesi olarak ulaşım, eğitim ve diğer hizmetlerin aksayacağı eylemler gerçekleştiriliyor. France24’ün bildirdiğine göre “Her Şeyi Engelleyelim” adlı sol kolektifin öncülüğünde düzenlenen protestolar, Macron’un yakın müttefiki olan 39 yaşındaki Lecornu için bir “ateş çemberinden geçme töreni” niteliği taşıyor.

BARİKATLAR KURULDU

Göstericiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Fransa genelinde toplanmaya başladı ve asayişi sağlamak için 80 bin polis görevlendirildi. Paris’te liselerin önünde ve Rennes ile Montpellier gibi diğer şehirlerde birkaç protesto gerçekleşti. AFP muhabirlerinin aktardığına göre, Paris’te 5. bölgede Henri-IV ve Lavoisier, 9. bölgede Lamartine, 11. bölgede Voltaire, 13. bölgede Claude-Monet ve 20. bölgede Hélène-Boucher okullarında barikatlar kuruldu. Sabah erken saatlerde, yaklaşık yüz genç Lavoisier’in önünde toplandı. Göstericilerin elinde “Ruh sağlığımızı önemsiyoruz, bu yüzden barikat kuruyoruz” ve “Bayrou, kasalarını doldurmak için ceplerimizi boşaltıyor” yazılı pankartlar vardı.

DEĞİŞİME OLAN İHTİYAÇ

Lyon’da bir protestocu, France24’e verdiği demeçte, Lecornu’nun başbakan olarak atanmasının “yüzüne atılmış bir tokat” olduğunu belirtti. “Onun art arda gelen hükümetlerinden bıktık, değişime ihtiyacımız var” dedi. Lyon’daki protestocular bir otoyolu kapatarak çöp kutularını ateşe verdi. Nantes kentinde ise polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazetecilere göre, çoğu maskeli olan gruplar Paris’in çevre mahallelerinde çöp konteynırlarıyla barikat kurarak polise çöp fırlattı. France 24, Paris’in doğusundaki Tenon Hastanesi’nden bazı personelin grevde olduğunu bildirdi ve bunun, bütçe kesintileri ve kötüleşen çalışma koşullarına karşı bir protesto olduğunu belirtti.

GÖZALTILAR VE ŞİKAYETLER

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris’te gazetecilere yaptığı açıklamada “Her Şeyi Engelle” gösterilerinin ilk aşamalarında yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 17 yaşındaki son sınıf öğrencisi Yonah, AFP’ye “Bıktık çünkü kendimizi feda edilen nesil gibi hissediyoruz, okulda hiçbir şey için para yok” ifadelerini kullandı. Paris emniyet müdürlüğü, “binlerce kararlı kişinin” Gare du Nord istasyonuna izinsiz girmeye çalıştığını ve bunun polis tarafından engellendiğini ekledi.

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

Fransa’da Başbakan François Bayrou’nun 2026 bütçe taslağı, iki ulusal tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının dondurulması ve sağlık harcamalarından 5 milyar avro kesinti yapılmasını içermesi nedeniyle öfkeye yol açtı. Bu hoşnutsuzluktan yola çıkarak, “Her şeyi engelle” (“Bloquons tout”) adında yeni bir protesto hareketi ortaya çıktı ve bugün ülke genelinde gösteriler yapılması çağrısı yapıldı. Temmuz ayında sosyal medyada başlatılan bu kampanya, 2018-2019 Sarı Yelekliler (“Gilets jaunes”) protestolarıyla karşılaştırılmaya başlandı.

Jean Jaurès Vakfı’nın yayınladığı bir araştırmaya göre, “Her Şeyi Engelle” hareketinin destekçileri genellikle sol eğilimli. Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü siyasete oldukça ilgi duyduklarını ifade ederken, yaklaşık yüzde 69’u, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşırı sol lider Jean-Luc Mélenchon’a oy verdi. Fransa’nın devlet demiryolu işletmecisi SNCF, özellikle TER bölgesel ve Intercités hizmetlerinde aksaklıklar bekliyor ancak yüksek hızlı TGV hattında bir sorun öngörülmüyor.

HÜKÜMETİN DÜŞÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Macron, dün geç saatlerde Lecornu’yu başbakan olarak atadı. Bu atama, Lecornu’nun selefi Francois Bayrou’nun parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından gerçekleşti. Bayrou, Fransa’nın borcunu azaltmayı hedefleyen bir dizi kemer sıkma önlemini uygulama girişiminde başarısız oldu. Lecornu’nun bütçeyi geçirmek için ne tür tavizler vereceği henüz netlik kazanmadı ve Bayrou ile Lecornu arasındaki resmi görev devri bugün gerçekleşecek.