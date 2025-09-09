Fransa’da Hükümet Güvenoyu Alamadı

GÜVEN OYLAMASINDA BAŞBAKAN BAYROU HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Fransa’daki Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen güven oylamasında Başbakan François Bayrou liderliğindeki hükümet, gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için düştü. Yaklaşık 9 aydır görevde bulunan hükümet, oylamada 589 milletvekilinin katılımıyla 194 destek oyu aldı, 364 milletvekili ise aleyhte oy kullandı. Ayrıca, 15 milletvekili çekimser kaldı. Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet’in açıklamalarına göre, Bayrou’nun gün içerisinde hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunması bekleniyor.

TARİHİ GÜVEN OYLAMASI

Fransa’da 1958 yılından bu yana toplam 41 hükümet güven oylamasına başvurmuş durumda, fakat bu oylama, bir hükümetin kendi isteğiyle başvurduğu ve yeterli desteği alamayarak görevden düştüğü ilk örnek olarak kaydedildi. Hükümetin güven oylamasına gitme kararı, bazı resmi tatillerin iptal edilmesi ve 2026 bütçe planında yaklaşık 43 milyar avro tasarruf önerileri üzerine yapılmak istenen tartışmalar öncesinde alındı.