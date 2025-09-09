Haberler

Fransa’da Hükümet Güvenoyu Alamadı

GÜVEN OYLAMASINDA BAŞBAKAN BAYROU HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Fransa’daki Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen güven oylamasında Başbakan François Bayrou liderliğindeki hükümet, gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için düştü. Yaklaşık 9 aydır görevde bulunan hükümet, oylamada 589 milletvekilinin katılımıyla 194 destek oyu aldı, 364 milletvekili ise aleyhte oy kullandı. Ayrıca, 15 milletvekili çekimser kaldı. Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet’in açıklamalarına göre, Bayrou’nun gün içerisinde hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunması bekleniyor.

TARİHİ GÜVEN OYLAMASI

Fransa’da 1958 yılından bu yana toplam 41 hükümet güven oylamasına başvurmuş durumda, fakat bu oylama, bir hükümetin kendi isteğiyle başvurduğu ve yeterli desteği alamayarak görevden düştüğü ilk örnek olarak kaydedildi. Hükümetin güven oylamasına gitme kararı, bazı resmi tatillerin iptal edilmesi ve 2026 bütçe planında yaklaşık 43 milyar avro tasarruf önerileri üzerine yapılmak istenen tartışmalar öncesinde alındı.

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

