Fransa’da Hükümet, Yeterli Destek Bulamadı

YETKİSİZLİĞE DÜŞEN HÜKÜMET

Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen oylamada yeterli destek bulamayan Bayrou hükümeti, yalnızca 9 aylık bir iktidarın ardından sona erdi. Fransa, siyasi gündemini sarsan bir gelişme yaşadı. Başbakan François Bayrou liderliğindeki merkez sağ hükümet, Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen güven oylamasında beklenen desteği sağlayamayarak düştü. Oylamada hükümete karşı olan vekillerin sayısı, güvenin yeniden sağlanmasını imkânsız hale getirdi. Bu durum, Fransa siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

TARİHİ KIRILMA

Fransa’da 1958’de beşinci cumhuriyetin ilanından bu yana hiçbir hükümet güven oylamasıyla düşmemişti. Bayrou kabinesinin aldığı sonuç, bu açıdan kayıtlara tarihi bir kırılma olarak geçti. Siyaset uzmanları, bu durumun Fransa’daki siyasi dengeleri uzun süre etkileyeceğini belirtiyor. Bayrou, göreve geldiği tarihten itibaren ülkenin ekonomik sorunlarına ve toplumsal kutuplaşmaya çözüm aramak için çaba gösterdi. Ancak uyguladığı politikalar gerekli desteği bulamadı.

Bayrou hükümeti sadece 9 ay dayanabildi ve bu durum, Fransa siyasi tarihinde en kısa süreli iktidarlardan biri olarak tarihe geçti. Şu an gözler Cumhurbaşkanı’nın atayacağı yeni başbakana ve kurulacak yeni hükümete çevrildi. Uzmanlar, kısa bir süre içinde yeni bir seçim ihtimalinin de gündeme gelebileceği değerlendirmesini yapıyor. Bayrou hükümetinin düşmesi, hem merkez sağ hem de muhalefet cephesinde yeniden yapılanma sürecini hızlandırabilir.