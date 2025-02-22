Fransa’da Kongo Destek Gösterisinde Saldırı

FRANSA’DA SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Fransa’nın doğusunda yer alan Mulhouse kentinde düzenlenen Kongo’ya destek gösterisi esnasında gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca iki polis memuru ağır yaralandı. Savcı Nicolas Heitz, terör önleme izleme listesinde bulunan 37 yaşındaki bir şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiğini ve üç polisin de daha hafif yaralar aldığını belirtti.

POLİSLERİN DURUMU KRİTİK

Heitz, ağır yaralı olan polislerden birinin şah damarından, diğerinin göğüs kafesinden yaralandığını kaydetti. Saldırının ardından polis, güvenlik önlemlerini artırdı.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Sendika kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cezayir doğumlu şüpheli adli kontrol ve ev hapsinde tutuluyordu. Fransa’dan sınır dışı edilmesine ilişkin bir karar alındığı ifade edildi. Mulhouse Belediye Başkanı Michele Lutz, “Korku şehrimizi ele geçirdi” açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI’NDAN ‘TERÖR SALDIRISI’ AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, saldırıyı “Şüphesiz bir terör saldırısı” olarak nitelendirdiğini ifade etti. Fransa’nın ulusal terörle mücadele savcıları birimi (PNAT) ise soruşturmayı üstlendiklerini duyurdu.