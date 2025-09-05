Fransa’da Küçük Banknotlar Artık Yok

KÜÇÜK TUTARDAKİ BANKNOTLARIN AZALIŞI

Fransa’da günlük alışverişlerde en yaygın kullanılan küçük tutardaki banknotlar artık ATM’lerde neredeyse hiç bulunamıyor. Bankalar, teknik ve lojistik zorluklar nedeniyle 10 Euro’luk banknotları giderek daha az kullanıyor. Bugün birçok ATM yalnızca 20 ve 50 Euro’luk banknotlar dağıtıyor. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşların küçük harcamalarda zorluk çekmesine neden oluyor.

KISITLI BANKNOT SEÇENEKLERİ

Şu an Fransa’da yalnızca La Banque Postale, Crédit Mutuel ve CIC gibi bankalar belirli ATM’lerde 10 Euro banknot seçeneği sunmayı sürdürüyor. Uzmanlar, küçük banknotların azalmasının altında hem maliyet hem de güvenlik kaygılarını gösteriyor. ATM’lerde her banknot türü için ayrı bir kaset kullanılması lojistik süreçlerde ek masraflara yol açıyor. Bu durum, özellikle 10 Euro’luk banknotlar için önemli bir ek maliyet anlamına geliyor.