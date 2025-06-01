Fransa’Da Kutlamalarda 2 Kişi Öldü

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI SONRASI OLAYLAR

Fransa’nın başkenti Paris’te, Paris Saint-Germain’in İnter’i 5-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından düzenlenen kutlamalarda, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 559 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şampiyonluğun ardından sokakları dolduran binlerce taraftar, kutlamalar sırasında şiddet olaylarına neden oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Fransa İçişleri Bakanlığı, dün yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “2 kişi hayatını kaybetti ve 559 kişi gözaltında” denildi. Bakanlık, yaşamını yitirenlerden birinin 17 yaşındaki bir genç olduğunu ve Nouvelle-Aquitaine bölgesine bağlı Dax kasabasındaki kutlamalar sırasında bıçaklandığını bildirdi.

PARİS SOKAKLARINDA KAOS

Almanya’da gerçekleşen finalin hemen sonrasında Paris’te büyük bir kaos meydana geldi. Taraftarlar, birçok yerde araçları kundakladı ve polislere şişe ile havai fişekle saldırdı. Güvenlik güçleri, taşkınlık yapan taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Parc des Princes çevresinde toplam 81 kişi gözaltına alındı.