Fransa’da Macron’a Yönelik Önerge Sunuldu

MUHALEFETTEN YENİ TEKLİF

Fransa’da muhalefetin aşırı solculardan oluşan Boyun Eğmeyen Fransa partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden alınmasına yönelik teklifi Parlamento’ya sunduklarını açıkladı. Melenchon, Macron’un geçen yıl düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını göz önüne almayı reddettiği gerekçesiyle daha önce de benzer bir önerge sunduklarını hatırlatarak, “Gitmesi gerekiyor. Azil önergesini sunduk” ifadesiyle durumun ciddiyetini vurguladı. Ayrıca, 8 Eylül’de gerçekleşecek güven oylamasında Başbakan François Bayrou hükümetinin düşeceğini belirterek, “Bu halkın zaferi olacak” yorumunu yaptı.

HÜKÜMETİN ZORLU SINAVI

Son dönemlerde sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif politikacıların 2026 bütçe planına karşı yükselttiği sesler, Bayrou’nun da selefi Michel Barnier ile aynı akıbeti paylaşabileceğine işaret ediyor. Bayrou, bazı resmi tatillerin iptal edilmesi ile 43 milyar euro tasarruf sağlanmasını içeren ve Fransız halkının tepkisini çeken 2026 bütçesi görüşmeleri öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini ifade etti. Mecliste 8 Eylül’de düzenlenecek olan güven oylamasında muhalefet kanadı, hükümeti düşürmekten yana bir tutum alacağını duyurdu.

GEÇMİŞTEKİ DENEYİMLER

Macron, geçen yıl Ulusal Meclisi feshederek genel seçimlere gitmişti. Haziran ve Temmuz 2024’te yapılan seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi, en fazla milletvekili çıkararak seçimin galibi oldu. Ancak Macron, solcu ittifakın başbakan adayı yerine merkez sağcı Michel Barnier’i başbakan olarak atadı. Barnier hükümeti, 2025 bütçesi ile ilgili muhalefet ile uzlaşma sağlayamayarak meclisten güvenoyu alamadı ve 4 Aralık 2024’te üç ay gibi kısa bir sürede düşmüştü. Macron, parti temsilcileri ile bir haftadan fazla süren görüşmelerinin ardından 13 Aralık’ta merkez sağcı Bayrou’yu başbakan olarak atamıştı.