Fransa’da Ortaokullarda Telefon Yasağı Başladı

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE CEP TELEFONU YASAĞI

Fransa’da yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Bu yılki önemli gelişmelerden biri, ortaokullarda cep telefonlarının tamamen yasaklanması oldu. Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, gençler üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alarak, “Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez” şeklinde bir açıklama yaptı. Geçen yıl, 100 kadar okulda uygulanan “telefon molada” uygulaması, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılıyor. Öğrenciler, ders sırasında telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacak.

FRANSA’DA TELEFON YASAĞININ GEÇMİŞİ

Fransa’da cep telefonu yasağı ilk kez 2018 yılında yürürlüğe girdi ve ilkokullarda kesin olarak uygulanmaya başlandı. Ortaokullarda telefon kullanımı yasaklandı ancak bu yasak çoğu zaman ciddi şekilde ihlal edildi ve etkin bir şekilde uygulanmadı. O dönem düzenlemeden dolayı cihazların kapalı tutulması ve çantada taşınmasına izin veriliyordu.

YENİ DÜZENLEMENİN KAPSAMI

Yeni düzenleme, ortaokullarda denetimi çok daha sıkı hale getirmeyi hedefliyor. Yasak sadece cep telefonlarıyla kalmayacak, aynı zamanda tabletler ve akıllı saatler de yasak kapsamına alınacak. Bu yasak, yalnızca okul saatleri ile sınırlı kalmayacak, spor faaliyetleri ve okul gezileri gibi kurum dışında yapılan etkinliklerde de geçerli olacak.

SAĞLIK PROBLEMLERİNE İSTİSNALAR

Sağlık sorunları bulunan öğrenciler için bazı istisnalar tanınıyor. Örneğin, diyabetli bir öğrenci, kan şekeri ölçüm cihazıyla bağlantılı telefonunu kullanabilecek. Liselerde ise yasak zorunlu değil ve her okul kendi iç tüzüğüne göre karar veriyor.