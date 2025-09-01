Fransa’da Ortaokullarda Telefon Yasağı Uygulandı

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE CEP TELEFONLARI YASAKLAMASI

Fransa’da yeni eğitim-öğretim yılı başladı ve bu yıl itibarıyla ortaokullarda cep telefonları tamamen yasaklandı. Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, bu yasakla ilgili olarak ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaparak, “Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez” diye belirtti. Geçtiğimiz yıl 100 kadar okulda denenen “telefon molada” uygulaması, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarında kademeli olarak uygulanacak. Öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplar, kutular veya özel kilitli poşetlere bırakacak.

TELEFON YASAĞININ GEÇMİŞİ

Fransa’da telefon yasağı ilk defa 2018 yılında yürürlüğe girmişti. O dönem, ilkokullarda kesin bir şekilde uygulamaya konulmuş ve ortaokullarda da yasaklanmıştı. Ancak bu yasak çoğu zaman ciddi şekilde ihlal edilmiş ve etkili olarak uygulanamamıştı. O dönemde düzenleme, cihazların kapalı tutulması ve çantada taşınmasına izin veriyordu.

YENİ DÜZENLEME VE KAPSAMI

Yeni düzenleme, ortaokullardaki denetimi çok daha sıkı hale getiriyor. Bu yasak yalnızca cep telefonlarıyla kalmayacak, aynı zamanda tabletler ve akıllı saatler de bu kapsamda yasaklı olacak. Yasağın geçerli olduğu durumlar, yalnızca okul saatleriyle sınırlı kalmayacak. Spor faaliyetleri, okul gezileri gibi kurum dışında yapılan etkinliklerde de bu yasak uygulanacak.

ÖZEL DURUMLAR VE LİSELERDEKİ UYGULAMA

Sağlık sorunları olan öğrenciler için bazı istisnalar sağlanıyor. Örneğin, diyabetli bir öğrenci, kan şekeri ölçüm cihazıyla bağlantılı telefonunu kullanma hakkına sahip olacak. Liselerde ise bu yasak zorunlu değil ve her okul kendi iç tüzüğüne göre karar veriyor.