Fransa’da Özel Katolik Okuluna Soruşturma

CİNSEL VE FİZİKSEL ŞİDDET SUÇLAMALARI

Fransa’nın güneybatısındaki bir Katolik okuluna, cinsel ve fiziksel şiddet iddialarıyla ön soruşturma açıldı. Le Figaro’nun bildirdiğine göre, Pyrenees-Atlantiques vilayetinde yer alan Ustaritz’deki Saint-François-Xavier özel Katolik ortaokulu ve lisesi bu suçlamalarla gündeme geldi. Okulda 1960-2005 yılları arasında eğitim alan 10’dan fazla öğrencinin cinsel ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla 10 Nisan’da şikayet yapılmasının ardından Bayonne Savcılığı, okula yönelik ön soruşturmayı başlattı.

MAGDUR GRUPLAR VE GEÇMİŞTEKİ DAVALAR

Sosyal medya platformu Facebook’ta oluşturulan kolektifin sözcüsü Gilles Parent, Saint-François-Xavier okulunun mağdurları olduklarını belirtti. Parent, “Fransa’da daha önce cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Betharram Katolik Okulu davası, harekete geçmemizi sağladı” diye konuştu. Fransa’daki başka bir Katolik okul hakkında da cinsel istismar iddiaları ortaya atıldı. Notre-Dame de Betharram okulunun eski öğrencilerinden 112 kişi, Pau Savcılığı’na şikayet başvurusu yaptı. Bu nedenle, 1960-2011 yılları arasında yaşandığı iddia edilen şiddet ve cinsel istismar konularında soruşturma başlatılmıştı.

GÖZALTILAR VE ŞİKAYETÇİ SAYISI

Söz konusu özel okulun 93, 69 ve 59 yaşlarındaki üç eski çalışanı, 19 Şubat’ta gözaltına alındı. Saint-François-Xavier okulundan mağdur olduğunu ifade eden şikayetçi eski öğrenci sayısı ise 200’e ulaştı. Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, cinsel şiddet ve istismar konularında daha fazla soruşturma yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.