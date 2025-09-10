Fransa’da Protesto Gösterileri Başladı

FRANSA’NIN YENİ BAŞBAKANI PROTESTOLARLA GÖREVE BAŞLIYOR

Fransa’nın yeni başbakanı Sebastien Lecornu, bugün büyük bir protesto dalgasıyla göreve adım atıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı halkın öfkesinin bir göstergesi olarak ulaşım, eğitim ve diğer hizmetlerin aksayacağı eylemler düzenleniyor. France24’ün haberine göre, “Her Şeyi Engelleyelim” adlı bir sol kolektifin önderlik ettiği bu protestolar, 39 yaşındaki Lecornu’nun, üç yıl boyunca savunma bakanı olarak görev yapmasının ardından büyük bir sınav ile karşılaşmasına neden olabilir.

GÖSTERİLER FRANSA’NIN HER YERİNDE DÜZENLENİYOR

Göstericiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Fransa’nın dört bir yanında toplanmaya başladı ve güvenliği sağlamak için 80 bin polis görevlendirildi. Paris’teki liselerin önünde ve Rennes ile Montpellier gibi diğer şehirlerde birkaç protesto gerçekleşti. AFP muhabirlerinin aktardığına göre, özellikle Paris’te, birçok okul önünde barikatlar kuruldu. Sabah saatlerinde, Lavoisier okulunun önünde toplanan yaklaşık yüz genç, “Ruh sağlığımızı önemsiyoruz, bu yüzden barikat kuruyoruz”, “Bayrou, kasalarını doldurmak için ceplerimizi boşaltıyor” yazılı pankartlar taşıdı.

PROTESTOCULAR DEĞİŞİM İSTİYOR

Lyon kentindeki bir protestocu, France24’e verdiği demeçte, Lecornu’nun başbakanlık atamasının “yüzüne atılmış bir tokat” olduğunu ifade etti. “Onun art arda gelen hükümetlerinden bıktık, değişime ihtiyacımız var” diyen protestocu, Lyon’daki göstericilerin bir otoyolu kapatarak çöp kutularını ateşe verdiği bilgisini aktardı. Nantes kentinde ise polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazetecilere göre, Paris’in dış mahallelerinde yer alan gruplar çöp konteynırlarıyla barikatlar kurdu ve polise çöp atarak protesto etti. France 24’teki habere göre, Paris’in doğusundaki Tenon Hastanesi’nde de bazı personel grevdeydi ve bu durum bütçe kesintileri ile kötüleşen çalışma koşullarına bir tepki olarak ortaya çıktı.

İLK GÜNDE 200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris’te yaptığı açıklamada, “Her Şeyi Engelle” gösterilerinin ilk aşamalarında yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 17 yaşındaki son sınıf öğrencisi Yonah, AFP’ye “Bıktık çünkü kendimizi feda edilen nesil gibi hissediyoruz, okulda hiçbir şey için para yok” şeklinde bir açıklamada bulundu. Paris emniyet müdürlüğü, “binlerce kararlı kişi”nin Gare du Nord istasyonuna izinsiz girme girişiminde bulunduğunu ve bunun polis tarafından engellendiğini bildirdi.

PROTESTOLARIN NEDENİ

Fransa’da Başbakan François Bayrou’nun 2026 bütçe taslağındaki düzenlemeler, iki ulusal tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının dondurulması ve sağlık harcamalarından 5 milyar avro kesinti yapılması gibi nedenlerle halk arasında öfkeye yol açtı. Bu hoşnutsuzluktan yola çıkarak, “Her şeyi engelle” (Bloquons tout) adlı yeni bir protesto hareketi ortaya çıktı ve bugün ülke genelinde gösterilere davet yapıldı. Sosyal medyada Temmuz ayında başlatılan kampanya, 2018-2019 yıllarındaki Sarı Yelekliler protestolarıyla benzerlikler taşımaya başladı.

SİYASİ GÖRÜŞLERİ BELİRLEYİCİ

Jean Jaurès Vakfı’nın yaptığı bir araştırmaya göre, “Her Şeyi Engelle” hareketinin destekçileri genellikle sol görüşlü. Anket katılımcılarının yaklaşık dörtte üçü siyasete duydukları ilginin yüksek olduğunu belirtirken, yaklaşık yüzde 69’u 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sol lider Jean-Luc Melenchon’a oy verdi. Fransa’nın devlet demiryolu işletmecisi SNCF, özellikle TER bölgesel ve Intercités hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmasını beklediğini, fakat yüksek hızlı TGV hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşanmayacağını duyurdu.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanı Macron, dün gece Lecornu’yu başbakan olarak atadı. Bu atama, Lecornu’nun selefi François Bayrou’nun güven oylamasını kaybetmesinin ve kendisi ile hükümetinin istifaya zorlanmasının ardından gerçekleşti. Bayrou, Fransa’nın borcunu azaltmayı hedefleyen bir dizi kemer sıkma önlemini uygulamaya çalışırken başarısız oldu. Lecornu’nun bütçeyi geçirebilmek için ne tür tavizler vereceği henüz netleşmemiş durumda. Bayrou ve Lecornu arasındaki resmi görev devri ise bugün gerçekleşiyor.