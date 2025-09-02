Fransa’da Saldırgan Polisle Etkisiz Hale Getirildi

FRANSA’DA BİÇAKLI SALDIRIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Fransa’nın Marsilya kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 4 kişi yaralandı. Olay sonrasında, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırının nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

POLİS AÇIKLAMALAR YAPTI

Yetkililer, bıçaklı saldırıda yaralananların hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Ancak vurulan saldırganın durumunun ağır olduğu ifade edildi. Saldırının gerçekleştiği anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından anbean görüntülendi.