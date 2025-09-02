Haberler

Fransa’da Saldırgan, Polisle Vuruldu

FRANSA’DA BÜYÜK BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Fransa’nın Marsilya kentinde bir bıçaklı saldırı yaşandı. Bu olayda, 4 kişi bıçakla yaralandı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, yaralananların hayati tehlikesinin olmadığını duyurdu. Buna karşın, vurulan saldırganın sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

SALDIRININ NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Saldırının arka planı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Olay anı, çevrede bulunan kişiler tarafından anlık olarak kaydedildi ve bu görüntüler büyük bir ilgiyle paylaşıldı. Bu durum, halkta bir güvenlik kaygısına yol açıyor.

Fenerbahçe Ederson’la Anlaştı, Sözleşme İmzalandı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un transferiyle ilgili bir video yayımladı. Videoda Galatasaraylı taraftarların Ederson'u istediği tezahüratlar ve mutsuz bir yüz ifadeli tişört dikkat çekti.
Beşiktaş, Vaclac Cerny ile Anlaştı

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cerny, Rangers'taki başarılı performansıyla transferin gözdesi haline geldi.

