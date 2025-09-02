Fransa’da Saldırgan, Polisle Vuruldu

FRANSA’DA BÜYÜK BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Fransa’nın Marsilya kentinde bir bıçaklı saldırı yaşandı. Bu olayda, 4 kişi bıçakla yaralandı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, yaralananların hayati tehlikesinin olmadığını duyurdu. Buna karşın, vurulan saldırganın sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

SALDIRININ NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Saldırının arka planı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Olay anı, çevrede bulunan kişiler tarafından anlık olarak kaydedildi ve bu görüntüler büyük bir ilgiyle paylaşıldı. Bu durum, halkta bir güvenlik kaygısına yol açıyor.