Fransa’da Saldırıda Tunuslu Öldü

FRANSA’DA GERÇEKLEŞEN SALDIRI

Fransa’nın Var bölgesinde meydana gelen bir saldırıda bir Tunus vatandaşı hayatını kaybetti. Ayrıca, bir Türk vatandaşı da yaralandı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 31 Mayıs’ta Var bölgesinde bir kişinin Tunuslu komşusunu öldürdüğünü ve bir Türk vatandaşını yaraladığını bildirdi.

SALDIRININ NEDENİ SORUŞTURULUYOR

Retailleau, saldırının ‘ırkçı’ olup olmadığına yönelik soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Ancak, şüphelinin saldırı öncesinde ve sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı yayınların belirli bir kuşkuya yer bırakmadığını dile getirdi. Bakan, saldırının ardından Tunus’un Paris Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve mağdurun yakınlarına taziyelerini ilettiğini belirtti. Ayrıca, gün içinde Tunuslu mevkidaşı ile de bir görüşme yapma planı olduğunu aktardı.

IRKÇILIĞA KARŞI TAVIR

Retailleau, yaptığı açıklamada, “Irkçılık ağır şekilde cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı. Bu tür olayların ciddiyetle ele alınması gerektiğinin altını çizen Bakan, toplumda ayrımcılığa karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.