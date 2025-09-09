Fransa’da Savunma Bakanı Atandı

Fransa’da Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, başbakan olarak atandı. Merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından, yeni başbakan belirlenmiş oldu. Fransa’da parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda olağanüstü oturum gerçekleştirildi ve Bayrou hükümeti için güven oylaması yapılmıştı. Bu oylamada 194 milletvekili Bayrou hükümetine destek verirken, 364 milletvekili güvensizlik oyu kullanmıştı. Yeterli oyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düşmüş oldu.

HÜKÜMETİN DÜŞÜŞÜ VE TARİHİ

Fransa’da 1958’den bu yana hükümetler toplam 41 kez güven oylamasına giderken, ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında parlamentodan yeterli destek alamayarak düşüyor. François Bayrou, 9 ay süresince başbakanlık görevinde kalabilmişti. Merkez sağcı Michel Barnier hükümeti ise 3 aylık görev süresinin ardından, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024’te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüş durumdaydı.

YENİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Macron, Bayrou’yu 13 Aralık 2024’te başbakan olarak atamıştı. Kamu borçları sorunu ile karşı karşıya kalan ülkede, yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konuları arasında yer alıyor. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve 43 milyar avro civarında tasarruf sağlanmasını içeren ve halkın tepkisini çeken 2026 bütçesi ile ilgili güven oylamasına gitme kararı almıştı.