Fransa’da Sıyaset Bilimci Hapis İstendi

AVRUPA’DA YARGILAMA SÜRECİ

Fransa’da, savcılık İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden “terör propagandası” suçlamasıyla yargılanan siyaset bilimci François Burgat için 8 ay ertelenmiş hapis cezası talep etti. Burgat, Arap dünyası ve İslam karşıtlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Gazze ile ilgili paylaşımlarından dolayı yargılandığı davanın duruşması, Aix-en-Provence Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

SAVCILIKTAKİ TALEPLER

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, savcılık Burgat hakkındaki talebi arasında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 4 bin avro para cezası yer alıyor. Bunun yanı sıra, Burgat’ın 6 ay boyunca X hesabından paylaşım yapmasının yasaklanmasını da istiyor. Duruşma sırasında söz alan Burgat, 7 Ekim 2023’te yaşananlar için Hamas’ı asla tebrik etmediğini ve o tarihteki olaylarla ilgili Hamas’ın anlatımlarına daha fazla güvendiğini belirtti.

Mahkeme, Burgat’ın yargılandığı davada kararını 28 Mayıs’ta açıklamayı planlıyor. Bu süreç, Burgat’ın İsrail’in Gazze’deki saldırılarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Avrupa Yahudi Örgütü adlı kuruluşun şikayeti üzerine 9 Temmuz 2024’te Aix-en-Provence’ta “terör propagandası” suçlamasıyla gözaltına alındığı bir döneme denk geliyor. Aynı gün serbest bırakılmıştı.