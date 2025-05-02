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Fransa’da Üç Kız Kardeşin Cenazesi Getirildi

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN KIZ KARDEŞLERİN CENAZESİ RİZE’YE GETİRİLDİ

Fransa’nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath’ta meydana gelen yangında yaşamını yitiren 3 kız kardeşin cenazeleri memleketleri Rize’ye ulaştı. 27 Nisan 2025 Pazar günü, Rize’nin Ardeşen ilçesine kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Yangın esnasında evde bulunan Ecrin Kuru (13) ve Hatice Kuru (11) hayatlarını kaybederken, ağır yaralanan Melek Kuru (5) ise hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZELER TRABZON’A ULAŞTI

Brumath’tan aktarmalı olarak Trabzon Havalimanı’na ulaşan 3 kardeşin cenazeleri, burada karayolu ile Rize’ye götürüldü. Kardeşlerin cenazeleri, Kaçkar Devlet Hastanesi Morgu’na teslim edildi. Bugün öğle namazı sonrasında, memleketleri Ardeşen ilçesi Merkez Camii’inde kılınacak olan cenaze namazıyla birlikte defnedilecek.

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