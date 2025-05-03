Fransa’da Yangın, 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

FRANSA’DA YAŞANAN TRAJEDİ

Fransa’nın Strasbourg kentinde meydana gelen bir yangında yaşamını yitiren İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin üç kızı Ecrin (13), Hatice (11) ve Melek Kuru (5), memleketleri Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Brumath’ta, 26 Nisan’da meydana gelen yangın, ilk belirlemelere göre buzdolabından kaynaklandı. Yangın esnasında evde bulunmayan İbrahim ve Ayşe Kuru çiftinin, evde bulunan kızlarından Ecrin ve Hatice Kuru yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan ve dumandan zehirlenen Melek Kuru da kurtarılamadı. Cenazeler Rize’ye ulaştırıldıktan sonra, Ardeşen ilçesindeki Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Tahsin Ocaklı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kuru ailesinin yakınları ve kalabalık bir topluluk katıldı. Cenazeler, Rize Müftüsü Naci Çakmakçı’nın kıldırdığı öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

YETKİLİLERDEN DUYGULU AÇIKLAMALAR

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, “Çok acı bir olay. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Yavrularımız cennete uçtular. Aileye Allah’tan büyük sabırlar diliyorum. Fransa’da yaşıyorlardı. Buzdolabıyla alakalı gaz sıkışması olduğu söyleniyor; yangın oradan çıkmış. Cenazelerin Türkiye’ye intikali bir haftaya yakın sürdü ve bu durum bizi çok üzdü. Bu acının tarifi yok. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın,” şeklinde ifadelerde bulundu. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise, “Yangının olduğu andan itibaren süreç hakkında bilgi edindim. Çok acı verici bir durum. İki evladını kaybeden annenin, hastanedeki 3. çocuğunun vefat haberini alarak kalp krizi geçirmesi… Perişan bir aile var. Gelişmiş bir ülkede bu tip bir olayın yaşanması izahı mümkün olmayan bir durum,” diye konuştu.