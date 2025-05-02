Fransa’da Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Rize’ye Getirildi

FRANSA’DAKİ YANGIN SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN KIZ KARDEŞLERİN CENAZESİ RİZE’YE GETİRİLDİ

Fransa’nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath’ta meydana gelen yangında hayatını kaybeden üç kız kardeşin cenazeleri, memleketleri Rize’ye ulaştı. Rize’nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı olan İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde, 27 Nisan 2025 Pazar günü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINDA İKİ KIZ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında evde bulunan Ecrin Kuru ve kız kardeşi Hatice Kuru, olayda hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşleri Melek Kuru ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Strasbourg’tan aktarmalı olarak uçak ile Trabzon Havalimanı’na getirilip ardından karayolu ile Rize’ye ulaştırılan cenazeler, Kaçkar Devlet Hastanesi Morgu’na konuldu.

DEFİN TÖRENİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Üç kardeşin cenazeleri, bugün öğle namazından sonra memleketleri Ardeşen ilçesi Merkez Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.