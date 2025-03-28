Fransa Devlet Bankası Kripto Yatırımı Yaptı

BANKANIN KRİPTO YATIRIMI

Fransa’nın devlet bankası Bpifrance, kripto ve Blockchain teknolojilerindeki yerel varlığını güçlendirmek için cesur bir adım atıyor. Banka, yerel projelere destek olmak amacıyla 25 milyon avro (yaklaşık 27 milyon dolar) değerinde kripto para satın alma kararı aldı. Bu yatırımlar, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi), staking, tokenizasyon ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren Fransız girişimlerine yönlendirilecek.

DESTEKLENEN ALANLAR

Banka kısa süre önce yaptığı açıklamada, “güçlü bir Fransız ayak izine sahip” yeni kurulan projelere yatırım yapacağını ve buna karşılık token alacağını ifade etti. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı destekli plan çerçevesinde, özellikle DeFi, staking, tokenizasyon ve yapay zeka gibi alanlara öncelik verileceği vurgulandı. Bankanın bu hamlesiyle “gelişmekte olan teknolojilerin teşvik edilmesi ve Fransız Blockchain ekosisteminin güçlendirilmesi” amaçlanıyor. Ayrıca, küresel Blockchain ekosisteminin şu anki atılımına rağmen Fransız fonlarının sayısının hala oldukça sınırlı olduğu belirtildi.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Fransız dijital ve yapay zeka bakanı Clara Chappaz, kamu ve özel finansmanın “ekosistemimizin uluslararası arenada sürdürülebilir konumlandırılmasının temel unsurlarından biri” olduğunu dile getirdi. Bpifrance’ın CEO yardımcısı Arnaud Caudoux, Blockchain şirketlerinin gelecekteki artan önemine inandıklarını ve dijital varlıklar alanında Fransız rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını açıkladı. Caudoux, “ABD kendi kripto stratejisini gerçekten hızlandırıyor, bu yüzden bu girişim daha da önem kazanıyor” dedi ve Bpifrance’ın bu alanda öncü bir rol üstlendiğini vurguladı.

BANKANIN GEÇMİŞ YATIRIMLARI

Banka, on yıldır Blockchain sektörünü desteklediğini ve özellikle 2014 yılında kripto donanım cüzdanı şirketi Ledger’ı finanse etmeye yardımcı olarak toplamda 150 milyon avronun (162 milyon dolar) üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. DefiLlama verilerine göre Bpifrance, 2022 yılında tokenlar aracılığıyla sınırlı yatırımları test etmeye başlamış ve DeFi kredi platformu Morpho ile token satın alma anlaşması yapmıştı. Bu platform, 3,24 milyar dolarlık değeriyle sektörde en büyük 12. protokol konumuna geldi.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Risk sermayedarları genellikle token olarak ödenen yatırımlarda aktif bir rol üstleniyor. Sektör analiz şirketi PitchBook, kripto risk sermayesi anlaşmalarının bu yıl 18 milyar doları aşacağını öngörüyor; bu, 2024’te toplanan 13,6 milyar dolara kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Kripto platformları genellikle token arzının bir kısmını, belirli kilitleme sürelerine tabi olan finansörlere tahsis ediyor. Bu süre zarfında yatırımcılar ellerindeki tokenları satamıyor. Ancak token arzının diğer bir kısmı, likiditeyi artırmak amacıyla hemen halka açık kullanıcılara veriliyor; bu durum, tokenlar nakde çevrildiğinde değerlerinin düşmesine yol açabiliyor.