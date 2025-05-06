Fransa Dışişleri Bakanı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

FRANSA’DAN İSRAİL’İN PLANINA TEPKİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi hedefleyen planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Barrot, RTL radyosunda katıldığı programda, İsrail’in Gazze’deki işgal ve saldırılarını artırmaya yönelik planı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Barrot, “Bu durumu sert bir şekilde kınıyoruz; uluslararası hukuka aykırıdır.” şeklinde ifade etti.

AÇLIK RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Barrot, Gazze’de acilen ateşkes sağlanması gerektiğini ve insani yardımların bölgeye engelsiz ulaşımının önemini vurguladı. “Savaş bile olsa, sivillere veya insani yardım çalışanlarına saldırılmaz.” diyen Barrot, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) ve Dünya Gıda Programının (WFP) Gazze’de yiyecek sıkıntısı olduğunu belirtiğini aktardı. Ayrıca, açlık riski bulunduğunu ve insani yardıma erişimin sağlanması gerektiğini ifade etti. Barrot, “Filistin devletinin tanınması için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etti. Bu plan, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini içeriyor. Ayrıca, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi hedefleniyor. Planın kabul edilmesinin ardından, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceğiz.” diyerek konuyu gündeme taşıdı. İsrail basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin ardından varılmaması halinde, ordunun Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi planladığı bildirildi.