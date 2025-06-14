Fransa, Filistin’i Tanımaya Kararlı

FRANSA FILİSTİN DEVLETİNİ TANIMAKTA KARARLI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Filistin devletini tanımayı sürdüreceklerini açıkladı. Paris’te gerçekleşen ‘İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik’ konferansına katılan Barrot, burada önemli mesajlar verdi.

SİYASİ ÇÖZÜMÜN GEREKLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Barrot, “Bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Fransa bu adımı atmaya kararlıdır” diyerek Filistin devletinin tanınması konusundaki kararlılıklarını ifade etti. Ayrıca, Filistinlilere siyasi bir çözüm getirilmesi gerektiğini vurguladı. Barrot, bu ay içinde Fransa ve Suudi Arabistan tarafından New York’ta düzenlenecek BM İki Devletli Çözüm Konferansı’nda bu konunun ele alınacağını belirtti.