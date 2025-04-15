Fransa, Gazze’deki durumu çözmeli

MACRON’DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede “Gazzeli sivillerin çektiği acılara mutlaka son verilmesi gerektiğini” vurguladı. Macron, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye erişiminin sağlanması gerektiği bir çağrı yaptı. X hesabında mesaj paylaşarak, “Gazzeli sivillerin yaşadığı çile sona ermeli” ifadesini kullandı.

HUMANITARY AID İÇİN ZORUNLULUK

Cumhurbaşkanı Macron, görüşmesinde Fransa’nın önceliğinin hala “Hamas’ın silahsızlandırılması ve tüm rehinelerin serbest kalması” olduğunu yineledi, ancak bir ateşkese varılmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm üzerinde durulmasını umduğunu belirtti. Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada Fransa’nın Filistin’i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıyabileceği ifadesini de gündeme getirdi.

BM UYARILARI VE HAMAS’IN YANITI

Birleşmiş Milletler, haftalardır insani yardımların girişine izin verilmeyen Gazze’deki durumun kontrolden çıktığı konusunda uyarılarda bulundu. Hamas, İsrail’in 45 günlük ateşkes teklifine 48 saat içinde yanıt vereceklerini bildirdi. İsrail, bu ateşkes için, hayatta kalan 10 İsrailli rehinenin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor ve bunun karşılığında 1.231 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını ve Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişine izin verileceğini taahhüt ediyor.

BÜYÜK BİR KIRMIZI ÇİZGİ

İsrail ayrıca, yalnızca Hamas dahil Gazze Şeridi’ndeki tüm grupların silahsızlandırılması durumunda savaşın sonlanacağını duyurdu. Ancak Hamas, silah bırakma konusunun kendileri için bir “kırmızı çizgi” olduğunu ve bunu kabul edemeyeceklerini ifade ediyor.