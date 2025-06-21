Fransa Hızlandıracak Müzakereleri İran’la

MACRON’UN İRAN’LA MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalı ortaklarıyla birlikte İran’la yürütülen müzakereleri hızlandıracaklarını duyurdu. Macron ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

NÜKLEER PROGRAM ENDİŞELERİ

Macron, İran’ın nükleer programı ile ilgili ciddi endişelerini dile getirerek, “Burada tutumum net: İran asla nükleer silaha sahip olmamalı ve niyetlerinin barışçıl olduğuna dair tam güvence sağlamak İran’a düşüyor” dedi. Savaşın sona erdirilmesi ve daha büyük tehlikelerin önlenmesi için bir yol olduğuna inandığını ifade eden Macron, bu hedefe ulaşmak için Fransa ve Avrupalı ortaklarının İran’la yürüttüğü müzakereleri hızlandıracaklarını belirtti.

TUTUKLU VATANDAŞLARIN SERBEST BIRAKILMASI

Görüşme sırasında Macron, İran’da tutuklu bulunan Fransa vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris’in serbest bırakılmasını da talep etti. Bu durum, Macron’un İran’la ilişkilerini güçlendirmeye dair kararlılığını gösteriyor.