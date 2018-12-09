Fransa İçişleri Bakanı’ndan flaş açıklama!

Fransa’da Sarı Yelekliler'in protesto gösterileri sürerken, İçişleri Bakanı'ndan da flaş bir açıklama geldi.

Fransa çapında gerçekleşen Sarı Yeleklilerin dördüncü büyük eylemine 125 bin vatandaş katılırken gözaltı sayısı da artıyor.

Fransa’da dördüncü büyük Sarı Yelekliler eyleminin son verilerini açıklayan İçişleri Bakanı Castaner, “Saatler ilerledikçe artmaya devam edecek” dediği gözaltı sayılarını açıkladı.

974 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke çapında 125 bin kişinin katıldığı eylemlerde çıkan olaylarda 974 kişinin gözaltına alındığını ve 17’si polis 118 kişinin yaralandığını açıkladı.

Geçen haftaki şiddet olaylarının tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması dikkati çekti.

Ülke çapında 89 bin polis görev yaptı, Paris’te de 8 bin polisle 12 zırhlı araç görev aldı.

Öte yandan, Fransa içişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, gerekli görüldüğü takdirde Fransa genelinde geniş güvenlik önlemlerinin yarın da devam edeceğini duyurdu.

“HÜKÜMET KENDİ ÇIKARINI DÜŞÜNÜYOR”

Paris’teki gösterilere katılan 25 yaşındaki François Dominique, yaptığı açıklamada, yıllardır asgari ücretle çalıştığını ve zam beklediğini belirterek, bu konuda adım atmayan hükümete tepki gösterdi.

Vergi artışından da şikayet eden Dominique, “Hükümet kendi çıkarını düşünüyor. Bizim çıkarlarımız önemsenmiyor. Demokratik bir ülke olduğumuzu düşünürsek bu, kabul edilemez birşey.” diye konuştu.

Benoit Bouet de sarı yeleklileri desteklemek için gösteriye katıldığına dikkati çekerek, Macron yönetiminin politikalarını eleştirdi.



PARİS’TE HAYAT DURDU

Eylemler nedeniyle Champs-Elysees’deki mağaza ve restoranlar kepenklerini indirdi. Gösteriler sebebiyle Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler de kapatılırken Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi’nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında yarın başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi. Paris’in sembollerinden Eyfel Kulesi ve geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da ziyarete kapalı tutuldu. Eylemler nedeniyle 30 civarındaki metro durağı da hizmet veremedi.

PROTESTOLAR

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen “sarı yeleklilerin” eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron’dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Champs-Elysees ve çevresinde 1 Aralık’ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti “kaosa” sürüklemişti.

Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.