Fransa ile İngiltere arasında gerilim! Başbakan’a ‘palyaço’ dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında zehir zemberek sözler sarfetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Borıs Johnson’a palyaço mu dedi? İngiliz ve Fransız basınında bomba etkisi yaratan iddiaların sahibi bir Fransız gazetesi.

Böylesine büyük bir ülkenin bir palyaço tarafından yönetildiğini görmek üzücü.” Fransız Gazetesi, bu sözleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, İngiltere Başbakanı Borıs Johnson’a söylediğini iddia etti.

Fransız Gazetesi Le Canard Enchaine’ye göre, Manş Denizi’nde 27 göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Borıs Johnson’ı telefonla arıyor.

Ancak bu konuşma sırasında, Macron’un ekibi, Johnson’ın talepleri belirten bir mektup yayınlamak için sosyal medyada paylaşım yaptığını görüyor. Gazete, o sırada Zagreb’de bulunan Macron’un danışmanlarına, “Boris benimle konuşuyor, gerçekçi, her şey yolunda, yetişkin tartışmalar yapıyoruz. Sonra bize sosyal medyadan sallıyor! Hep aynı sirk! Bu sirkin başında da palyaço Boris var!” Dediğini iddia etti.