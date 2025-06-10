Fransa, İsrail’e Silah Göndermeyi Sürdürüyor

SOYKIRIM SUÇLAMALARI VE SİLAH GÖNDERİMİ

10 sivil toplum kuruluşu, “İsrail’i Silahlandırmayı Durdurun Fransa Topluluğu” ve Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi (BDS) de dahil olmak üzere, Fransa’nın Gazze’deki soykırımın başlangıcından bu yana İsrail’e sürekli olarak silah gönderdiğini ifade ediyor. Bu kuruluşlar, İsrail Vergi Dairesinin verilerine dayanarak, İsrail’e silah sevkiyatına dair bir rapor yayımladı.

FRANSA’NIN SİLAH İHRAÇ RAPORU

Yayımlanan raporda, Fransa’nın Gazze’de yaşanan soykırımın başından beri deniz ve hava yoluyla düzenli bir şekilde silah gönderdiği iddiası öne sürüldü. Fransa’dan yapılan askeri malzeme ihracatının, “bomba, el bombası, torpido, füze ve savaş füzesi” ile “roketatar, el bombası, alev makinesi, topçu, askeri tüfek ve av tüfeği parçaları ve aksesuarları” olarak iki ayrı kategoriye ayrıldığı belirtiliyor. Raporda, ilk kategoriye dahil 15 milyonun üzerinde malzeme ile ikinci kategoriye ait 1868 malzemenin İsrail’e ulaştığı aktarıldı.

BİLGİLERE DAYANAN SALDIRILAR

Raporda, bu askeri malzeme ve parçalarının toplam değerinin 9 milyon avroyu aştığı kaydedilirken, malzemelerin nihai kullanım amacının belirlenmesi için ek soruşturmaların yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu malzemelerin başka bir ülkenin ordusunun kullanması için gönderilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durularak, bu durumun doğrulanması için sevkiyatlarla ilgili lisansların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği ifade edildi.

Toplanan verilerin, Fransa ile İsrail arasında bu silah sevkiyatlarının sürdüğünü gösterdiği belirtildi. Ayrıca, ABD’den Fransa’nın Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı aracılığıyla İsrail’e F-35 savaş uçağı parçaları gönderildiğine dair belgelerin bulunduğu öne sürüldü. Fransa’nın güneyinde, Fos Körfezi’nde yer alan Marsilya-Fos Limanı çalışanlarının, geçtiğimiz hafta İsrail’e gidecek olana bir gemiye makineli tüfekler için yedek parçaları yüklemeyi reddettiği de dikkat çekiyor.