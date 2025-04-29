Fransa, İsrail’i Kınadı: Vize İptali

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN CEVAP

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in iki Fransız heyetinin ülkeye girişini engellemesine sert tepki gösteriyor. Fransız yardım dernekleri olan Filistin Mülteci Kampları ile Fransız Kentleri Arası Kardeşlik Derneği ve Fransa Kentler Birliği Derneği’nin öncülüğünde oluşturulan bu iki heyet, İsrail ve Filistin topraklarını ziyaret etmek üzere planlamalar yaptı. Ancak, İsrail makamları tarafından vizelerin iptaliyle bu ziyaret engellendi.

HEYETİN ZİYARETİNE YÖNELİK ENGEL

Bakanlık, heyetin 30 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği ziyareti önlemek için alınan bu kararın “üzücü, anlamsız ve ikili ilişkiler açısından zararlı” olduğu ifade edildi. Açıklamada, ayrıca İsrail’in Fransız yardım derneklerini terör örgütleriyle ilişkilendiren suçlamalarının da reddedildiği belirtildi. “Fransa’daki İsrail Büyükelçiliğinin bu dernekler ile terör örgütleri arasında bağ olduğuna dair kamuoyuna yaptığı suçlamalar kabul edilemez” ifadesine yer verildi.

İSRAİL’E ÇAĞRI YAPILDI

Fransa, İsrail’e bu kararları geri çekmesi için çağrıda bulundu. Bakanlık, İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barış için çalışan aktörlerin cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı. Fransız basını, 27 Nisan’da yayınladığı haberlerde, heyette bulunan kişilerin vizelerinin hiçbir açıklama yapılmadan iptal edildiğini duyurmuştu.

BENZER OLAYLAR GEÇMİŞTE DE YAŞANDI

İsrail’in daha önce benzer bir engelleme yaptığı da kaydediliyor. 21 Nisan’da, sol görüşlü parlamenterler ile seçilmişlerden oluşan başka bir heyetin de ülkeye girişinin engellendiği öğrenildi. Bu grup, gerçekleştirecekleri ziyaretten hemen önce vize iptaliyle karşılaşmıştı.