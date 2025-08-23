Fransa, İtalya Büyükelçisi’ni Çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef aldığı “İstiyorsan miğferini ve tüfeğini alıp Ukrayna’ya gidebilirsin” açıklaması nedeniyle İtalya’nın Fransa Büyükelçisi Emanuela D’Alessandro’yu bakanlığa davet etti. Salvini, bu açıklamayı geçtiğimiz perşembe günü yaparak, Macron’un Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi önerisini eleştirdi. Gazetecilere hitap eden Salvini, “Sen de bu trene atlayabilirsin. Miğferini, ceketini ve tüfeğini alıp Ukrayna’ya gidebilirsin” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARIN ETKİSİ

İtalyan Başbakan Yardımcısı Salvini, Avrupa orduları ve yeniden silahlanma çabaları gibi konulara dair Macron’un girişimlerini “Makronat” olarak adlandırdı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki politikalarını desteklediğini ifade etti. Salvini, Trump için, “Bazen kaba veya sinirli gibi görünen tavırlarıyla herkesin başarısız olduğu bir alanda başarıya ulaşıyor” şeklinde yorumda bulundu.

FRANSA’NIN TEPKİSİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Salvini’nin ifadelerini “Kabul edilemez” olarak değerlendirdi. Bakanlık, İtalya’nın Fransa Büyükelçisi Emanuela D’Alessandro’ya, bu yorumların iki ülke arasındaki güven ortamı ve tarihi ilişkileri ile Ukrayna’ya olan güçlü destek konusunda sağlanan yakınlaşmaya zıt olduğu bilgisini aktardı.

MACRON VE SALVINI ARASINDAKİ GERİLİM

Salvini ayrıca, Macron’un geçen yıl mart ayında ortaya koyduğu Avrupa’da ortak bir savunma yapısının oluşturulması önerisini de eleştirerek, “Nükleer savaştan bahseden o deli Macron komutasında bir Avrupa ordusu asla olmayacak” dedi. İki lider, Macron’un 2017’de cumhurbaşkanı olması ile Salvini’nin 2018’de bakanlık görevine başlamasıyla sıkça karşı karşıya geliyor. İtalya’nın sağcı kanadının lideri olan Salvini daha önce Macron’u “savaş çığırtkanı, abartılı, ikiyüzlü, geveze ve şampanyayı fazla kaçıran kibar beyefendi” şeklinde tanımlamıştı.