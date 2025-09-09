Haberler

Fransa İzlanda Maçını EXXEN’den İzleyin

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fransa ile İzlanda arasındaki maçı canlı izlemek isteyenler, heyecanı ekran başında yaşamak için araştırma yapıyor. Fransa İzlanda maçıyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Fransa İzlanda maçını canlı izlemek için haberimizde sunduğumuz canlı yayın bilgileri ile bu keyfi yaşayabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

YAYIN PLATFORMLARI

Fransa İzlanda maçını EXXEN platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu maçı takip edebilmek için platformun abonesi olmanız gerekiyor.

MAÇ ZAMANI VE YERİ

Fransa İzlanda mücadelesi bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Maç, Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ

Fenerbahçe, Tedesco ile Anlaştı. İsmail Kartal Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı. İsmail Kartal, hakkındaki dedikodulara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ettiriyor. Bazı milli oyuncular katılmadı.

