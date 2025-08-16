Fransa Ligue 1’de Lyon, Lens’i yendi

MAÇIN DETAYLARI

Fransa Ligue 1’in açılış haftasında Lens ile Olimpik Lyon, Bollaert-Delelis Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk takım Lyon, maçı 1-0’lık skorla kazanmayı başardı. Olimpik Lyon’a zaferi getiren gol, 45+1. dakikada Georges Mikautadze’nin ayağından geldi.

İSTATİSTİKLER VE SONUÇLAR

Bu sonuçla birlikte Lyon, 2015 yılından bu yana Lens’i deplasmanda ilk kez mağlup ediyor. Lyon, bu galibiyetle birlikte puanını 3’e çıkardı ve lige iyi bir başlangıç yaptı. Lens ise sezonun ilk maçında puan almayı başaramadı.

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Lens, Le Havre’a konuk olacak. Öte yandan Olimpik Lyon, kendi stadyumunda Metz’i ağırlayacak.