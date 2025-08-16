Haberler

Fransa Ligue 1’de Lyon, Lens’i yendi

MAÇIN DETAYLARI

Fransa Ligue 1’in açılış haftasında Lens ile Olimpik Lyon, Bollaert-Delelis Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk takım Lyon, maçı 1-0’lık skorla kazanmayı başardı. Olimpik Lyon’a zaferi getiren gol, 45+1. dakikada Georges Mikautadze’nin ayağından geldi.

İSTATİSTİKLER VE SONUÇLAR

Bu sonuçla birlikte Lyon, 2015 yılından bu yana Lens’i deplasmanda ilk kez mağlup ediyor. Lyon, bu galibiyetle birlikte puanını 3’e çıkardı ve lige iyi bir başlangıç yaptı. Lens ise sezonun ilk maçında puan almayı başaramadı.

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Lens, Le Havre’a konuk olacak. Öte yandan Olimpik Lyon, kendi stadyumunda Metz’i ağırlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Haberler

Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.