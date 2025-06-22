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Fransa Ligue 1’den Gelişme Var

GALATASARAY’DA ŞAŞIRTICI GELİŞME

Galatasaray’da aleyhine gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1 takımından Lens’e şubat ayında transfer edilen Przemyslaw Frankowski’nin geleceği hakkında dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. Yapılan anlaşma gereği Frankowski’nin 7 milyon euro’luk zorunlu opsiyonla kadroya katılması bekleniyor. Ancak müjdeli haber, Fransız ekibinden geldi.

FRANKOWSKI İÇİN YENİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Eski kulübü Lens, Galatasaray’da beklenen performansı gösteremeyen Frankowski’yi tekrar bünyesine katmak istiyor. Bu bağlamda, Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde Sarı-kırmızılılar ile resmi görüşmelere başlayacağı bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray formasıyla ligde 15 maça çıkan Frankowski, bu süreçte sadece 1 asist yapma başarısı göstermişti. Bu durum, onun kadrodaki geleceğini sorgulatıyor.

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