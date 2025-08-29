Fransa, Lübnan’ı destekleme kararı aldı

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’UN LÜBNAN İLE GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakanı Nevaf Selam ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Lübnan’ın güvenliği ve egemenliğinin yalnızca ülkenin kendi makamları tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Macron, silahların Lübnan ordusunun tekelinde toplanabilmesi için İsrail’in Lübnan’ın güneyinden geri çekilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

DEVLET DIŞI SİLAHLI AKTÖRLERLE MÜCADELE

Lübnan’da devlet dışı silahlı aktörlerin silahlarının toplanmasına yönelik sürecin devam ettiğini vurgulayan Macron, görüşmede Lübnan yönetiminin “devletin şiddet tekeli”ni yeniden sağlama konusundaki kararlarını övdü. İlgili planın kabineye sunulması için Lübnan hükümetine çağrı yaptı. Ayrıca, Fransa’nın bu konudaki özel temsilcisi Jean-Yves Le Drian’ın Beyrut’a giderek yerel yetkililerle işbirliği yapacağını duyurdu.

Macron, Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) görev süresinin dün BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle uzatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Fransa, UNIFIL’de aktif olarak görev alıyor.

PLANI UYGULAMAK İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Cumhurbaşkanı Macron, İsrail’in Lübnan’ın güneyinden tamamen çekilmesi ve ülkenin egemenliğini ihlal eden durumların son bulması gerektiğini, bu şartların planın uygulanması için “olmazsa olmaz koşullar” arasında olduğunu vurguladı. Macron, “Fransa, İsrail’in halen işgal ettiği mevzilerin tesliminde üzerlerine düşeni yapmaya her zaman hazır” dedi. Ayrıca, yıl sonuna kadar Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak ve ülkenin yeniden inşası için düzenlenecek iki konferans ile ilgili karar aldıklarını açıkladı.