Fransa’nın Suriye’ye Desteği Devam Ediyor

MACRON’UN SURİYE’YE YAPTIĞI ZİYARET VE DEĞERLENDİRMELERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’ye yönelik İsrail’in saldırılarına ilişkin olarak, “Komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ederek, kendi güvenliğinizi sağlanabileceğinizi düşünmüyorum.” diyerek düşüncelerini ifade etti. Macron, Elysee Sarayı’nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kabul etti. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fransa’nın Suriye ile uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Macron, Suriye halkının 2011 yılından bu yana talep ettiği, “herkesin eşit yurttaşlıktan faydalanabildikleri, birlik içinde, özgür bir Suriye” isteğinin her zaman desteklendiğini belirtti.

BEŞŞAR ESAD’IN DÜŞÜŞÜ VE SURİYE’DE BARIŞÇIL GEÇİŞ

Macron, devrik Esed rejiminin işlediği korkunç suçlarla ilgili uluslararası adalete başvurulması gerektiğini belirtirken, “Beşşar Esed’in düşmesi, hepimiz için bir rahatlama ve mutluluk oldu.” dedi. Zor bir geçiş sürecinin yeniden yol bulmak için Suriye toplumu üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dürzi toplumunun yaşadığı bölgelerde son günlerde yaşanan olayları hatırlatan Macron, Şara’ya tüm Suriyelilerin korunmasının ve bu olayların faillerinin yargılanmasını istediğini aktardı.

EKONOMİK TOPARLANMA VE YAPTIRIMLAR

Macron, Suriye’nin yeniden istikrara kavuşması için ekonomik toparlanmanın ve altyapıların iyileştirilmesinin şart olduğunu dile getirerek, “Diasporadakiler de dahil Suriyeliler, ülkelerinin yeniden inşasına katkı sağlamak istiyor.” ifadelerini kullandı. Suriye’ye yönelik Avrupa Birliği’nin yaptırımlarını kademeli olarak kaldırmaya devam edeceğini belirten Macron, ABD’nin de bu konuda cesaretlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Suriye’ye verilecek uluslararası fonların sağlam garantilerle kullanılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

DEAŞ’A KARŞI MÜCADELE VE HİZBULLAH’LA İŞBİRLİĞİ

DEAŞ’ın uluslararası barış ve güvenlik için en ciddi terör tehdidi olmaya devam ettiğini söyleyen Macron, DEAŞ’la mücadelede Suriye ile işbirliğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. PKK/YPG’nin DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonun vazgeçilmez bir ortağı olduğunu ifade eden Macron, Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart’ta yapılan anlaşmayı olumlu bulduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, Suriye’nin silahlı terör gruplarına sığınak olmaması gerektiğini ifade ederek, Beşşar Esed rejiminden kalan kimyasal silahların yok edilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile işbirliği yapılacağını belirtti.

ŞARA’YA YAPILAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Macron, Şara’nın Fransa’ya gelişiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verirken, “Benim gördüğüm ortada bir yöneticinin var olduğu.” ifadesini kullandı. Şara’nın, Fransa’nın kınadığı Esed rejimine son verdiğini hatırlatan Macron, Fransa’nın Suriye’deki yabancı savaşçılar ve aileleriyle ilgili atacağı adımlar hakkında henüz çok erken olduğunu ancak bu süreçte adaletin sağlanması ve halkın güvenliğinin temin edilmesi konusunda güvenilir bir ortak olacaklarını belirtti. Macron, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları hakkında da, “Bombalamalara ve (toprak) ihlallerine gelince, bunların kötü uygulamalar olduğunu düşünüyorum.” dedi.