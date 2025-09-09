Fransa’nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

Elysee Sarayı’ndan gelen bilgilere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşen François Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu yeni başbakan olarak atadı. Açıklamada, Macron’un Lecornu’ya, Parlamentoda temsil edilen tüm siyasi güçlerle görüşüp ülke için bir bütçe kabul ettirmesi ve gelecek ayların kararları için gerekli anlaşmaları oluşturma görevini verdiği ifade edildi. Lecornu’nun yürüteceği istişarelerin ardından yeni hükümetin isimlerini Macron’a sunması istendi. Açıklamada, “Başbakan’ın eylemleri, bağımsızlığımızın ve gücümüzün savunulması, Fransız halkına hizmet edilmesi ve ülkenin birliği için siyasi ve kurumsal istikrarın sağlanması ilkeleri tarafından yönlendirilecektir.” denildi.

YENİ BAŞBAKANIN GEÇMİŞİ

Fransa’da düne düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Lecornu, 1986 yılında Val-d’Oise vilayetinde doğdu. Siyasi kariyerine henüz 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başlayan Lecornu, 27 yaşında Vernon kentinin belediye başkanı oldu. Macron’un Cumhurbaşkanı olduğu 2017 yılından bu yana çeşitli bakanlık pozisyonlarında görev yaptı. Lecornu, 2017’de 31 yaşında Devlet Sekreteri, 2018’de Bölgelerden Sorumlu Bakan, 2020’de Denizaşırı Topraklar Bakanı ve son olarak 2022’de Savunma Bakanı olarak atandı. Rönesans partisine mensup Lecornu, Macron’un döneminde atanan 7. başbakan oldu.

HÜKÜMETİN DÜŞMESİ VE TAHMİNLER

Fransa’da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024’te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düştü. Daha sonra Macron, François Bayrou’yu 13 Aralık 2024’te başbakan olarak atadı. Ülke, kamu borçları nedeniyle zorlu bir dönemden geçerken, yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından biriydi. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve halkın tepkisini çeken 2026 bütçesini görüşmeden önce hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı. Ancak, Bayrou hükümeti dün güvenoyu alamayarak düştü. Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetini desteklerken, 364 milletvekili güvensizlik oyu kullandı ve 15 milletvekili çekimser kaldı.