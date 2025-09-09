Fransa’nın Yeni Başbakanı Lecornu Atandı

YENİ BAŞBAKANIN ATANMASI

Fransa’da Başbakan François Bayrou’nun güvenoyu alamayıp Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunmasının ardından yeni başbakan belirlendi. Macron, Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı olan Sébastien Lecornu’yu yeni başbakan olarak atadı. Lecornu, Macron’un yakın müttefiki olarak başbakanlık için öne çıkan isimlerden biriydi. Merkez sağ Rönesans Partisi mensubu olan 39 yaşındaki Lecornu, son üç yıldır Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu.

ZORLU BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Lecornu’yu başbakan olarak zorlu bütçe görüşmeleri bekliyor. Eski savunma bakanının, Fransa’nın yeni bütçesinin onaylanabilmesi amacıyla siyasi partilerle müzakereler yapması gerekecek. Bayrou, Salı günü Macron’a istifasını iletmişti. Lecornu, Macron’un ikinci başkanlık döneminin beşinci başbakanı olarak görev almış oldu. Yeni atama, merkez partilerde memnuniyet yaratırken, sol ve aşırı sağ partilerden eleştiri aldı. Sol “Boyun Eğmeyen Fransa” partisinin lideri Jean-Luc Mélenchon, bu yeni atamayla hiçbir şeyin değişmeyeceğini belirterek, “Macron’un gitme zamanı geldi” dedi. Aşırı sağcı Marine Le Pen de Macron’un “yakın çevresindeki az sayıda insanı, sığınağından son cephanelerini kullandığı” şeklinde yorum yaptı.

KAMU BORCU İLE MÜCADELE

Lecornu’nun acil görevlerinden biri, Fransa’nın bu yıl başında 3,3 trilyon euroya ulaşan kamu borçlarına çözüm aramak olacak. Bu borç, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) %114’üne denk geliyor. Görevden ayrılan Bayrou’nun azınlık hükümeti, Fransa’nın artan kamu borcuyla mücadele etmek amacıyla 44 milyar euro’luk bütçe kesintisi çağrısında bulunmuştu. Ancak Bayrou’nun bu planı güvenoylamasına götürmesi, onun başbakanlığının sonunu getirdi. Fransa meclisi, Bayrou hükümetini 364’e karşı 194 oyla görevden düşürdü.

BÖLÜNMÜŞ PARLAMENTO DÜZENİ

Fransa parlamentosu, Macron’un Haziran 2024’te yapmayı planladığı sürpriz erken seçimlerden bu yana bölünmüş durumda. Parlamentoda üç ana blok bulunuyor: Sol, aşırı sağ ve merkez. Macron, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı ağır yenilgi sonrasında Haziran 2024 için “huzur ve uyum içinde net bir çoğunluk” elde edeceğini umduğu erken parlamento seçimleri çağrısında bulundu. Ancak seçimler tahmin edildiği gibi sonuçlanmadı ve herhangi bir başbakanın yasa tasarılarını ve yıllık bütçeyi kabul ettirmesi için gerekli desteği toplamasını zorlaştıran bölünmüş bir parlamento ortaya çıktı.

GEÇMİŞ BAŞBAKAN ATAMALARI VE GELECEK

Macron, geçen Eylül ayında Michel Barnier’i başbakan olarak atadı, ancak Barnier üç ay içinde görevden alındı. 74 yaşındaki Bayrou da Aralık ayında göreve gelmesinin ardından dokuz aydan biraz fazla süre geçmiş olmuştu. Bazı partiler, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrı yapıyor. Fakat Macron, görev süresi 2027’de sona ermeden istifa etmeyeceğini söylüyor. Bunun yerine, ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde iki yıldan kısa bir süre içinde beşinci başbakanı atanmış oldu.