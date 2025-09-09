Fransa’nın Yeni Başbakanı Sébastien Lecornu

YENİ BAŞBAKAN ATAMASI

Fransa’da Savunma Bakanı olarak görev yapan Sébastien Lecornu, Cumhurbaşkanı tarafından başbakanlık görevine atandı. Önceki başbakan François Bayrou güvenoyu alamadığı için hükümet düştü ve ülkenin yeni başbakanı resmen belirlendi. Sébastien Lecornu’nun siyasi geçmişini öne çıkaran detaylar ve biyografik bilgileri merak ediliyor.

BİYOGRAFİ VE SİYASİ KARIYERİ

11 Haziran 1986 tarihinde Fransa’da doğan Sébastien Lecornu, 9 Eylül 2025 itibarıyla Fransa Başbakanı olarak görev yapıyor. 2017 yılında Cumhuriyetçiler Partisi’nden ayrıldıktan sonra Renaissance (RE, eski adıyla La République en Marche) partisine dahil oldu. Ek önceki görevleri arasında Avrupa Bölge Konseyi Başkanlığı (2015-2017), Ekolojik ve Kapsayıcı Geçiş Bakanlığı’na bağlı Devlet Sekreterliği (2017-2018), Yerel Yönetimler Bakanlığı (2018-2020) ve Yurtdışı Bakanlığı (2020-2022) bulunmaktadır. François Bayrou’nun istifasının ardından 9 Eylül 2025’te başbakan olarak atanmıştır.

AİLE VE EĞİTİM HAYATI

Lecornu, Val-d’Oise bölgesindeki Eaubonne kentinde dünyaya geldi. Babası mühendis olarak uçak motorları fabrikasında çalışmıştır, annesi ise tıbbi sekreterdir. Büyükbabası, Gaullist bir direnişçi olarak onun siyaset ve orduya olan ilgisinin temelini oluşturmuştur. Genç yaşlarda askeri kariyer düşüncesiyle manastır yaşamı deneyimlemiş, ortaöğrenimini Katolik okulda tamamlamıştır. Ekonomi ve sosyal bilimler lisansı aldıktan sonra hukuk diploması kazanmıştır. Panthéon-Assas Üniversitesi’nde kamu hukuku üzerine yüksek lisans programına başladı fakat tamamlamadı.

ERKEN SİYASİ KARİYERİ

2002 yılında halka açık olan Halk Hareketi Birliği’ne (UMP) katılarak siyasi yaşamına başlayan Lecornu, kısa sürede Vernon’daki gençlik örgütünde aktif oldu. 2004 bölgesel seçimlerinde kampanya çalışmaları yürüttü. 2005’te, Eure’nin 5. seçim bölgesinin milletvekili Franck Gilard’ın parlamentodaki asistanı olarak görev yaptı ve böylece Meclis’in en genç asistanı unvanını aldı. 2008 yılında Bruno Le Maire’in danışmanı olarak göreve başlayarak dönemin Başbakanı François Fillon hükümetinin genç danışmanlarından biri oldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı’nda yedek subaylık görevini de sürdürmektedir. 2017 yılında yedek uzman albaylığa terfi etmiştir.

2014 yılında Vernon Belediye Başkanı seçilen Lecornu, 2015’te Avrupa Bölge Konseyi Başkanı olunca Belediye Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl gerçekleşen bölgesel seçimlerde Catherine Delalande ile birlikte kanton temsilcisi olarak seçildi ve Eure Bölge Konseyi Başkanlığı görevini üstlendi. Bu süreçteki faaliyetleri arasında vergi artışlarına karşı duruşuyla öne çıkması ve kamu kaynaklarını azami şekilde yönetmesi bulunuyor. SOSYAL YARDIM ve eğitime yönelik politikaları da dikkat çekiyor, özellikle sosyal yardımlarda dolandırıcılıkla mücadeleyi öncelikli hale getirdi. Ayrıca, öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle iki eğitim kurumunun kapatılmasına karar verdi.