Fransa: Rusya Bizi Hasım Seçti

FRANSA SAVUNMA BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, mevcut durumun ne tam anlamıyla bir savaş ne de tamamen bir barış durumu olduğunu ifade etti. Lecornu, katıldığı France 2 kanalında Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna hükümeti için güvenlik garantisinin, Ukrayna’nın silahsızlandırılmamasıyla mümkün olacağını belirten Lecornu, bu durumun kendileri için bir “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı.

ATEŞKES VE ORTAM DEĞERLENDIRMESİ

Lecornu, “Ancak ateşkesi ya da kötü bir barış anlaşmasını, Rusya’nın (askeri) kapasitesini yeniden oluşturmasına imkân tanıyacak taktiksel duraklamayla karıştırmamak gerekir.” diyerek kalıcı bir barış istediklerini dile getirdi. Lecornu, “Rusya, bir savaş biçimini yeniden icat ediyor. Bu da savaşta olmadığımız ancak artık tamamen barış içinde de bulunmadığımız anlamına geliyor.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, enerji savaşları ve siber saldırılar gibi görünmeyen tehditlerle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

ÇATIŞMA MANTIGI VE HAVA SAHASI KORUNMASI

Lecornu, işgal edilmeden de yenilginin mümkün olduğunu belirterek, “Rusya bizi hasım seçti, yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz.” ifadesini kullandı. Son olarak, Avrupa’daki ABD birliklerinin çekilme olasılığı hakkında net bilgi bulunmadığını belirten Lecornu, savaş alanında olduğu kadar barış zamanında da hava sahasının korunmasının önemini vurguladı.