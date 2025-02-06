Fransa, Ukrayna’ya Mirage 2000 Uçağı Gönderdi

ASKERİ YARDIMLAR SÜRÜYOR

Batılı ülkeler, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlarını devam ettiriyor. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın hava savunmasına destek amacıyla Fransız yapımı “Mirage 2000-5” savaş uçaklarının ilk partisinin Ukrayna’ya ulaştığını belirtti.

İLK UÇAKLAR TESLİM EDİLDİ

Bakan Lecornu, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Haziran 2024 tarihinde Fransız Mirage 2000’lerin Ukrayna’ya teslim edileceğini açıklamıştı. Bunların ilki bugün Ukrayna’ya ulaştı. Fransa’da aylarca eğitim gören Ukraynalı pilotların kullanacağı uçaklar, artık Ukrayna semalarını savunacak” dedi. Ancak, Ukrayna’ya gönderilen savaş uçaklarının toplam sayısı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.