More
Gündem

Fransa, Ukrayna’ya Mirage 2000 Uçağı Gönderdi

fransa-ukrayna-ya-mirage-2000-ucagi-gonderdi

ASKERİ YARDIMLAR SÜRÜYOR

Batılı ülkeler, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlarını devam ettiriyor. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın hava savunmasına destek amacıyla Fransız yapımı “Mirage 2000-5” savaş uçaklarının ilk partisinin Ukrayna’ya ulaştığını belirtti.

İLK UÇAKLAR TESLİM EDİLDİ

Bakan Lecornu, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Haziran 2024 tarihinde Fransız Mirage 2000’lerin Ukrayna’ya teslim edileceğini açıklamıştı. Bunların ilki bugün Ukrayna’ya ulaştı. Fransa’da aylarca eğitim gören Ukraynalı pilotların kullanacağı uçaklar, artık Ukrayna semalarını savunacak” dedi. Ancak, Ukrayna’ya gönderilen savaş uçaklarının toplam sayısı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Manşet

Morata’dan Kutucu’ya Övgü Dolu Sözler

Alvaro Morata, Galatasaray'ın Boluspor'u 4-1 yendiği Türkiye Kupası maçında ilk golünü attı ve maç sonrası duygularını paylaştı.
Gündem

50 İlde TOKİ Arsa Satışı Başladı

TOKİ, Türkiye'de 50 ilde 834 arsayı açık artırmayla satışa çıkaracağını duyurdu. Arsaların teminat bedeli 55 bin lira olarak belirlendi. Detaylar paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.