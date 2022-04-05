Fransa ve Almanya, Rus diplomatları sınır dışı etti

Fransa ve Almanya, Ukrayna’ya savaş açan Rusya’nın diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Almanya, Buça’da yaşananlar nedeniyle 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Fransa da ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Alman hükümeti, Ukrayna’nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rusya’ya yanıt olarak çok sayıda Rus diplomatını “istenmeyen kişi” ilan etti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Buça’dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir “yok etme” iradesine tanıklık ettiğini belirterek, “Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği’nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya’ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO’nun doğu kanadını güçlendireceğiz” diye konuştu.

Alman medyası, “istenmeyen kişi” ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu ve 5 gün içinde Almanya’yı terk etmelerinin istendiğini yazdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da, ülkede görev yapan ve eylemleri Fransa’nın güvenlik çıkarlarına aykırı olan 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığını duyurdu.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Almanya’nın sınır dışı kararına Moskova yanıt verecek” denildi.