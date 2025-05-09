Fransa Ve Polonya “Karşılıklı Askeri Destek” Anlaşması Yaptı

FRANSA VE POLONYA ARASINDA KARŞILIKLI ASKERİ DESTEK ANLAŞMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Polonya Başbakanı Donald Tusk, herhangi bir saldırı durumu meydana geldiğinde birbirine karşılıklı destek verecek bir savunma maddesi içeren yeni bir iş birliği ve dostluk anlaşması imzaladı. Fransa’nın Nancy kentinde bir araya gelen iki lider, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığı güçlendiren kapsamlı bir belgeye imza attı. Anlaşma, Avrupa’nın güvenlik yapısında önemli bir değişim hareketi olarak değerlendiriliyor ve 17 maddeden oluşuyor. “Bir saldırganın saldırısı durumunda tarafların birbirine karşılıklı destek vermesini” öngören savunma maddesinin, anlaşmanın temel unsurlarından biri olduğu belirtiliyor.

ORTAK TATBİKATLAR VE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Fransa ve Polonya ordularının önümüzdeki aylarda ortak tatbikatlar düzenleyeceği açıklandı. Ayrıca, Polonya’nın enerji dönüşüm çerçevesinde inşasını planladığı yeni nükleer santrallerde Fransız teknolojisinin kullanılmasına yönelik iş birliği hedefleniyor. Macron, bu yeni iş birliğinin savunmanın ötesine geçerek siber güvenlik, enerji, nükleer teknoloji ve yapay zeka gibi birçok stratejik alanı kapsadığını ifade etti. Macron, “Bu anlaşmayla birlikte, dış müdahalelere, siber saldırılara ve demokratik süreçlerimize yönelen tüm tehditlere karşı ortak ve kararlı bir duruş sergileyeceğiz” dedi.

AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ VE STRATEJİK ÖZERKLİĞİ

Macron, anlaşmanın yalnızca NATO’ya eklenen bir belge olmadığını, Avrupa’nın savunma kapasitesinin kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini savundu. “ABD’li müttefiklerimizle iş birliğimizi sürdürüyoruz ancak Avrupa artık kendi güvenliğini başka ülkelere emanet edemez. Stratejik özerklik, artık ertelenemez bir sorumluluk” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen askeri geçit töreninde Putin ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Başkan Putin, barıştan yana değil, savaştan yana. Onun uzlaşmacı bir niyet taşıdığını düşünenler, artık yanıldıklarını kabul etmelidir” dedi.

POLONYA İLE GÜVEN İLİŞKİSİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk, anlaşmanın Avrupa’nın güvenliği açısından tarihi bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti. Tusk, “Bu yalnızca iki ülke arasında bir metin değil, Avrupa’nın kendini savunmaya hazır olduğunun somut bir göstergesidir. Fransa ve Polonya, her şartta birbirine güvenebilir” dedi. Anlaşmadaki karşılıklı yardım maddesini “anlaşmanın özü” olarak tanımlayan Tusk, “Herhangi bir tehdit durumunda, askeri destek dahil tüm yardımları sağlayacağımızı açıkça taahhüt ediyoruz” açıklamasında bulundu.

GEÇ KALMIŞ BİR TAMAMLAMA

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Almanya, İtalya ve İspanya ile yürüttüğümüz stratejik ikili anlaşmalara, Polonya gibi hayati öneme sahip bir ortakla geç kalmış bir tamamlamayı gerçekleştiriyoruz” ifadesi kullanıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak da Polonya medyasına açıklamalarda bulundu. 30 günlük bir ateşkes için ABD-Avrupa ortak planının hızla hazırlanmasını talep eden Macron, bu planın büyük yaptırımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. “Benim dileğim, önümüzdeki saatlerde ve günlerde hep birlikte bir ateşkese bağlı kalma taahhüdünde bulunmamızdır. Taraflardan biri bu ateşkesi bozarsa, ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını açıkça belirtmeliyiz” dedi.