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Fransa Ve Suriye Liderleri Görüştü

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’UN SURİYE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme yaptı. Bu önemli toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular üzerinde duruldu.

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR

Görüşmenin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi, ancak iki liderin birlikte çalışmanın yollarını araştırdığı ve karşılıklı işbirliğinin artırılmasının önemli olduğu vurgulandı. Özellikle bölgedeki barış ve istikrar konuları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

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