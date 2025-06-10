Fransa’ya Sınır Dışı Edilen Greta Thunberg

GRETA THUNBERG’İN AÇIKLAMALARI

İsrail tarafından Fransa’ya sınır dışı edilen ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail’i uluslararası sularda insan kaçırmakla suçluyor. Gazze Şeridi’nde ablukayı kırmak ve yardım götürmek amacıyla hareket eden Madleen gemisi, İsrail’in müdahalesi sonucu gözaltına alınmıştı. Sınır dışı edildikten sonra Paris Charles de Gaulle Havalimanı’na inen 22 yaşındaki Thunberg, durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

KENDİSİNE YAPILAN MUAMELEYİ KINADI

Thunberg, sınır dışı edilmeden önce kendisine ve diğer aktivistlere yönelik tutum nedeniyle, İsrail’in uluslararası sularda insan kaçırdığı iddiasında bulundu. İsrailli yetkililer, Thunberg’in ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini öne sürerek imzalamadığı belgeleri işaret etti. Thunberg, ekibinin yasaları ihlal etmediğini söyleyerek, gözaltına alınan diğer aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

İSRAİL’İN ABLUKA GEREKÇESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Gazze Şeridi’nde uzun süredir devam eden deniz ablukasını kırarak yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Thunberg, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın, bu girişimi bir gösteri olarak nitelendiren ifadelerine karşı çıktı. Thunberg, geçmişte yardım götürmeye çalışan daha büyük bir teknenin bombalandığını hatırlatarak, bu tür müdahale ve engellemelerin ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

ULUSLARARASI MÜDAHALE VE GÖZALTILAR

İsrail, Thunberg dahil toplamda 4 aktivisti sınır dışı ederken, belgeleri imzalamayı reddeden 8 aktivist ise İsrail’de yargılanacak. İsrail ordusu, 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya bölgesinden hareket eden ve Gazze Şeridi’ne yardım ulaştırmaya çalışan Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale etti. Gemide bulunan aktivistlerden 12’si gözaltına alınmış ve gemi Aşdod limanı’na çekilmişti.